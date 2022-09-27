Салин Карл Анжел. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСалин Карл Анжел.

Салин Карл Анжел.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Салин Карл Анжел.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Лифляндская губерния, Венденский уезд, Лубейской

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.