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Макаров Роман Макарович

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Макаров Роман Макарович
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Казанская губерния, Цивильский уезд, д. Семеновой

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