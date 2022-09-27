Марченко Фед. Леонт. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМарченко Фед. Леонт.

Марченко Фед. Леонт.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Марченко Фед. Леонт.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Пензенская губерния, Наровчатский уезд

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.