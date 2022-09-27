Сердюк Кирил. Конон. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСердюк Кирил. Конон.

Сердюк Кирил. Конон.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Сердюк Кирил. Конон.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Харьковская губерния, Лебединский уезд

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.