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Дмитрусенко Илья Иванов

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Дмитрусенко Илья Иванов
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Екатеринославская губерния, Курская губерния, Грайворонский, Грайворон. Новостроев.

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