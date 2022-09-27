Зайцев Давид Кузьм. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЗайцев Давид Кузьм.

Зайцев Давид Кузьм.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Зайцев Давид Кузьм.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Самарская губерния, Самарский уезд, Спасской

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.