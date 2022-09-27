Халевный Юлиан Фед. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиХалевный Юлиан Фед.

Халевный Юлиан Фед.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Халевный Юлиан Фед.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Виленская губерния, Лидский уезд, Мытлянская в.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.