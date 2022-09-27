Агаджанянц Погос Мирабавкер — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАгаджанянц Погос Мирабавкер

Агаджанянц Погос Мирабавкер

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Агаджанянц Погос Мирабавкер
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Кавказское нам., Елизаветпольская губерния, Елисаветпольский уезд, с. Карабурок

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.