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Веремеенко Иван Демьянов

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Веремеенко Иван Демьянов
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Таврическая губерния, Днепровский уезд, Алешков. х. Саланцы

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