Селивончик Михаил Семенович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСеливончик Михаил Семенович

Селивончик Михаил Семенович

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Селивончик Михаил Семенович
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Гродненская губерния, Кобринский уезд, Городецкая в. и местечко

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.