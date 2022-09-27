Марченко Григорий Вас. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМарченко Григорий Вас.

Марченко Григорий Вас.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Марченко Григорий Вас.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Тобольская губерния, Тюменский уезд

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.