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Свиридов Филипп Вас.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Свиридов Филипп Вас.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Тульская губерния, Алексинский уезд, Извольской

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