Колыбасов Троф. Абрам. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Колыбасов Троф. Абрам.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Колыбасов Троф. Абрам.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Самарская губерния, Николаевский уезд, Богдановской

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