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Казаков Егор Федоров

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Казаков Егор Федоров
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Нижегородская губерния, Арзамасский уезд, д.Щедровская

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