Золотырь Серг. Наум. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЗолотырь Серг. Наум.

Золотырь Серг. Наум.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Золотырь Серг. Наум.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Черниговская губерния, Нежинский уезд, м. Носовки

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.