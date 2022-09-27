Пакратов Мих. Тим. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПакратов Мих. Тим.

Пакратов Мих. Тим.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Пакратов Мих. Тим.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Саратовская губерния, Петровский уезд, Березовки

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.