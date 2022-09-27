Капыгин Павел Ник. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКапыгин Павел Ник.

Капыгин Павел Ник.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Капыгин Павел Ник.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Самарская губерния, Ставропольский уезд

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.