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Лапинков Яков Яков.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Лапинков Яков Яков.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Новгородская губерния, Валдайский уезд, Рютинской.

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