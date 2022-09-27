Шитов Василий Яковл. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШитов Василий Яковл.

Шитов Василий Яковл.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Шитов Василий Яковл.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Пермская губерния, Екатеринбургский уезд, Невьянской

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.