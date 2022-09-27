Розин Исак Гирш. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРозин Исак Гирш.

Розин Исак Гирш.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Розин Исак Гирш.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Могилёвская губерния, Могилёвский уезд, м. Шклово

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.