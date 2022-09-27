Водынчар Васил. Иван. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВодынчар Васил. Иван.

Водынчар Васил. Иван.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Водынчар Васил. Иван.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Бессарабская губерния, Измаильский уезд

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.