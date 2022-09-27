Четвериков Прохор Васильев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЧетвериков Прохор Васильев

Четвериков Прохор Васильев

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Четвериков Прохор Васильев
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Войска Донского обл., Черкасский округ, Александро-Грушевск

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.