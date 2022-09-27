Федоров Тим. Андр. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиФедоров Тим. Андр.

Федоров Тим. Андр.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Федоров Тим. Андр.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Казанская губерния, Тетюшский уезд, Богородской

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.