Доянов Степан — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДоянов Степан

Доянов Степан

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Доянов Степан
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Симбирская губерния, Ардатовский уезд, Ардатов, с. Редкодубье.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.