Цуканов Терент. Мих. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЦуканов Терент. Мих.

Цуканов Терент. Мих.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Цуканов Терент. Мих.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Херсонская губерния, Херсонский уезд, посел.Воскресенск

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.