Молания Лука Иосифович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМолания Лука Иосифович

Молания Лука Иосифович

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Молания Лука Иосифович
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Кавказское нам., Кутаисская губерния, Сенакский уезд, Поцховская

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.