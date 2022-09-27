Залкин Никифор Егорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЗалкин Никифор Егорович

Залкин Никифор Егорович

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Залкин Никифор Егорович
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Смоленская губерния, Рославльский уезд, Астапковская

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.