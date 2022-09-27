Комбаров Фед. Никандр. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКомбаров Фед. Никандр.

Комбаров Фед. Никандр.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Комбаров Фед. Никандр.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Тамбовская губерния, Тамбовский уезд, Б. Липовецкой

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.