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Егоров Матвей Акс.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Егоров Матвей Акс.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Симбирская губерния, Сызранский уезд, Самайкинской

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