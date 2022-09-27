Шулика Даниил Иллар. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШулика Даниил Иллар.

Шулика Даниил Иллар.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Шулика Даниил Иллар.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Херсонская губерния, Елисаветградский уезд, Глодосская

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.