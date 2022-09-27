Мищенко Трофим Ив. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМищенко Трофим Ив.

Мищенко Трофим Ив.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Мищенко Трофим Ив.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Харьковская губерния, Харьковский уезд, Осиновской, д. Осиновск.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.