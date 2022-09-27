Онышко Ян Юзеф. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиОнышко Ян Юзеф.

Онышко Ян Юзеф.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Онышко Ян Юзеф.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Холмская губерния, Холмский уезд, д. Островов

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.