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Никаноров Дмитрий

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Никаноров Дмитрий
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Тобольская губерния, Курганский уезд, Падерин., д. Безкомыш.

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