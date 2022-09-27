Аралов Яков Тимоф. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАралов Яков Тимоф.

Аралов Яков Тимоф.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Аралов Яков Тимоф.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Воронежская губерния, Бобровский уезд, Сергиевской с. Новониколаев.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.