Моленьков Григорий Романович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМоленьков Григорий Романович

Моленьков Григорий Романович

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Моленьков Григорий Романович
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Смоленская губерния, Краснинский уезд, Юровская, д. Шеметовка

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.