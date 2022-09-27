Сошка Антон Исаак. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСошка Антон Исаак.

Сошка Антон Исаак.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Сошка Антон Исаак.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Херсонская губерния, Херсонский уезд, Александровск.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.