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Захаркевич Александр Андреевич

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Захаркевич Александр Андреевич
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Виленская губерния, Вилейский уезд, Молодечненская в.

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