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Судаков Федор Авд.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Судаков Федор Авд.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Курская губерния, Обоянский уезд, Бобришов. с. В. Нагол.

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