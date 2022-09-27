Афанасьев Илья Ефим. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАфанасьев Илья Ефим.

Афанасьев Илья Ефим.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Афанасьев Илья Ефим.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Калужская губерния, Мосальский уезд

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.