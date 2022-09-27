Лихо Леонтий Григ. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛихо Леонтий Григ.

Лихо Леонтий Григ.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Лихо Леонтий Григ.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Харьковская губерния, Валковский уезд, Огульчанской, Лиховки

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.