Митюхин Евг. Порф. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМитюхин Евг. Порф.

Митюхин Евг. Порф.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Митюхин Евг. Порф.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Калужская губерния, Козельский уезд, Дудинской

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.