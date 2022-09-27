Зяблов Иван Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЗяблов Иван Григорьевич

Зяблов Иван Григорьевич

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Зяблов Иван Григорьевич
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Саратовская губерния, Саратовский уезд, Поповская

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.