Киселевич Шулем Моисеев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКиселевич Шулем Моисеев

Киселевич Шулем Моисеев

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Киселевич Шулем Моисеев
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Бессарабская губерния, гор., Хотина

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.