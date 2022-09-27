Тервидис Матеум Тимошев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТервидис Матеум Тимошев

Тервидис Матеум Тимошев

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Тервидис Матеум Тимошев
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Ковенская губерния, Тельшевский уезд, д. Тельши

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.