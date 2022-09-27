Третьяков Фадей Ив. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТретьяков Фадей Ив.

Третьяков Фадей Ив.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Третьяков Фадей Ив.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Симбирская губерния, Ардатовский уезд, Лобаскинской

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.