Причинин Тимофей Иванов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПричинин Тимофей Иванов

Причинин Тимофей Иванов

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Причинин Тимофей Иванов
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Гродненская губерния, Бельский уезд, д. Белещина

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.