Яковлев Никифор Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЯковлев Никифор Сергеевич

Яковлев Никифор Сергеевич

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Яковлев Никифор Сергеевич
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Харьковская губерния, Змиевский уезд, Шелудковская

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.