Доронин Петр Дм. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДоронин Петр Дм.

Доронин Петр Дм.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Доронин Петр Дм.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Владимирская губерния, Муромский уезд, Новоселки

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.