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Ушков Александр Лаврентьев

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Ушков Александр Лаврентьев
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Новгородская губерния, Череповецкий уезд, Любецкой, д. Вячеслав.

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