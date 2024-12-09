Константинов Иван Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКонстантинов Иван Васильевич

Константинов Иван Васильевич

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Константинов Иван Васильевич
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Казанская губерния, Тетюшский уезд, г.Тетюши

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.